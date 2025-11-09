Bilim insanları, Güney Okyanusu’nun buz gibi derinliklerinde 30’dan fazla yeni canlı türü keşfetti. Ancak keşifler arasında en çok dikkat çeken ise adını ürkütücü davranışından alan 'ölüm topu' adlı yırtıcı sünger oldu!

Avını yakalayıp sindiriyor!



'Ölüm topu' (Chondrocladia sp. nov.) adı verilen bu yeni tür, küre biçiminde ve kancalı dokulara sahip.

Suyun içinde dolaşan küçük canlıları bu kancalarla yakalayıp hareketsiz hale getiriyor, ardından onları sindirim sistemine alarak besleniyor.

Bilim insanlarına göre bu yapı, deniz ekosisteminde nadiren görülen bir yırtıcılık biçimi.

2 bin canlı incelendi, sadece %30’u tanımlandı



Keşif, Nippon Foundation–Nekton Ocean Census ve Schmidt Ocean Institute iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Araştırma ekibi, Antarktika yakınlarındaki derin deniz bölgelerinden yaklaşık 2 bin örnek topladı.



Keişf yapan ekipte bulunan bilim insanı Michelle Taylor, 'Şu ana kadar sadece yüzde 30’unu inceledik. Daha onlarca yeni tür ortaya çıkabilir.' dedi.





Daha önce görülmemiş deniz yıldızları keşif edildi



'Ölüm topu' süngerinin yanı sıra, bilim insanları zırhlı solucanlar, daha önce görülmemiş denizyıldızları, kabuklular ve kara mercanlar da buldu.



Her biri, deniz yaşamının hala ne kadar az bilindiğini gözler önüne seriyor.

'Denizlerin gizemleri yeni başlıyor'



Ocean Census direktörü Jyotika Virmani, keşfin önemini şöyle açıkladı:

'Teknoloji, bilim insanları ve uluslararası iş birliği birleştiğinde, denizlerin gizemleri yavaş yavaş çözülüyor. Bu keşifler, doğanın hâlâ ne kadar şaşırtıcı olduğunu hatırlatıyor.'



Uzmanlara göre bu keşif, biyolojik çeşitliliğin korunması ve iklim değişikliğinin deniz canlıları üzerindeki etkisini anlamak açısından büyük önem taşıyor.



Ayrıca, keşfedilen bazı türlerin biyoteknoloji ve ilaç araştırmalarında kullanılabilecek yeni bileşikler barındırabileceği düşünülüyor.