Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

"YAŞLI TERCİH EDİYORUM" DEMİŞTİ

22 yaşındaki Derin Talu şunları söylemişti:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

AŞKINI RESMEN DUYURDU

Talu, Instagram'da aşkını ilan ederek, yeni sevgilisiyle karelerini takipçileriyle paylaştı.

Derin Talu'nun adını sır gibi sakladığı gizemli sevgilisinin kimliği merak konusu oldu.

Talu'nun Instagram pozlarında sevgilisinin sosyal medya hesabını etiketlememesi dikkat çekti.