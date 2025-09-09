Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Derin Talu tatilden İstanbul'a dönerken havalimanına bikini üstüne giydiği pareoyla geldi.

"ÜSTÜMÜ DEĞİŞTİRMEYİ UNUTTUM"

Talu, o anları "Arkadaşlar üstümü değiştirmeyi unuttum. Havalimanında bu şekildeyim. Ve yine de metal dedektöründen geçerken ötüyorum. Üstümde bikini ve pareo var. Üstümü arıyorlar" sözleriyle paylaştı.

Sosyal medyada yorum üstüne yorum yağdı.

"ESKİ SEVGİLİSİ ONU BANA HAZIRLADI"

Geçen hafta sevgilisi Tanalp Tokgöz'ü paylaşan Derin Talu, takipçisinden gelen "Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" sorusuna verdiği cevap tepki çekmişti:

"Çocuk, 30 yaşında... İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı."