İngilizce-Türkçe karışık konuşması, 'anne' telaffuzu ve Matcha çayı sevdası olay olan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, geçen günlerde kilosuyla dalga geçilmesinin ötesine geçen mesajlar aldığını, kendisine hayatını sonlandırmasını söyleyen mesajlar geldiğini açıklamıştı.

"Umarım bugün yaşananlar biraz ders olmuştur" diyen Talu, Nihal Candan'ın anoreksiya nevroza nedeniyle vefatını kastederek, "Bana günde binlerce 'Ayı, şişko, 100 kilosun' gibi mesajlar geliyor. Umarım Allah kimsenin başına böyle bir şey vermez!" şeklinde konuşmuştu. Talu kilosu hakkında aldığı yorumları paylaşmıştı.

Sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.

"Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım." diyen Derin Talu sonrasında da "Kilo vereceğim..." paylaşımında bulundu.

"YAŞLI TERCİH EDİYORUM"

Derin Talu bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

Derin Talu şunları söylemişti:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

"ANNE OLMAK BENİM TERCİHİM DEĞİLDİ"

1991 Türkiye 3. Güzeli, oyuncu Defne Samyeli daha önce yaptığı açıklamada kızları Deren ve Derin ile ilgili şunları söylemişti:

"İyi ki genç anne olmuşum. Anne olmak benim tercihim değildi ama beni o kadar değiştirdi ki, bir tarafım 4-5 çocuk daha yapardı. Bizim yaşlarımızda kız arkadaştan alabileceğin her şeyi onlardan alıyorsun. Sırtımı yaslayabileceğim bir destek olarak, en yakın dostundan alabileceğini onlardan alıyorsun, yeri geldiğinde annelik de yapıyorlar sana aslında."