Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu, bir erkekte aradığı kriterleri sıraladığı ve "Sevgilim olmak istiyorsanız aşağıya CV'nizi yazın" dediği bir video yayımlamıştı.

"YAŞLI TERCİH EDİYORUM" DEMİŞTİ

22 yaşındaki Derin Talu şunları söylemişti:

"Ben çok kadınla birlikte olmuş erkekleri tercih ediyorum. Ne yaptığını bilmesini istiyorum her anlamda. Diğer türlü benden çok utanıyorlar. Bu saatten sonra utandığım biriyle beraber olmayacağım, ailemle tanıştıramayacağım biriyle beraber olmayacağım ve ben bir tık yaşlı tercih ediyorum. Çok da değil ama hiç kendi yaşıtım biriyle denk gelmedim, o anlamda bir şey hissetmedim ama olabilir tabii ki ileride. Bu saatten sonra çalışan erkeklerle birlikte olacağım sadece, çalışmayan erkek kadar hiçbir işe yaramayan bir varlık yok. Hayata karşı tüm sinirlerini sizden çıkartırlar."

Talu, geçen hafta Instagram'da aşkını ilan ederek, yeni sevgilisi broker Tanalp Tokgöz ile karelerini takipçileriyle paylaştı.

"İYİ BİR ŞEY"

Önceki gün de bir takipçisi kendisine, "Erkek arkadaşının 10 yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?" diye mesaj atınca Talu'dan şaşırtıcı bir cevap geldi:

"Çocuk, 30 yaşında... İyi bir şey öyle bir ilişkisi olması. Çünkü onu, bana hazırladı."