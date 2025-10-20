İstanbul başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmaktan soruşturma başlatmış, 8 Ekim sabahı erken saatlerde 19 ünlü ismi evinden almıştı.

Savcılık o gün herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığını bildirdi. Ünlülerin ifadeleri ve kan örneğinin alınmasının ardından bırakılacağını açıkladı.

19 ismin tamamı aynı günün akşamında kan verdikten sonra serbest bırakıldı.

19 kişi şöyleydi:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Mert Yazıcıoğlu

Feyza Altun

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

Dün akşam Anadolu Ajansı'nın geçtiği habere göre şu sekiz ismin kanında uyuşturucu maddeye rastlandığı açıklandı:

Dilan Polat

Derin Talu

Deren Talu

Birsen Berrak Tüzünataç

Birce Akalay

Kubilay Aka

Metin Akdülger

Kaan Yıldırım

Habere göre kan örneğinde herhangi bir madde tespit edilmeyenlerse şöyle:

Duygu Özaslan Mutaf

Demet Evgar Babataş

Mert Yazıcıoğlu

Zeynep Meriç Aral

Ceren Moray Orcan

Hadise Açıkgöz

Özge Özpirinçci Yamantürk

Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali'ninse kan ve saç örneklerinde yeşil reçeteyle temin edilen tıbbi ilaç etken maddelerine rastlandı.

Sekiz isimden ikisi, eski haber spikeri Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu ve Derin Talu'ydu.

Başka bir hastanede daha test yaptıracağını söyleyen Derin Talu önceki akşam sevgilisiyle Arnavutköy'deki bir restorana gitti.

Yemek masasında verdiği bir pozu sosyal medyada paylaşan Talu'nun nun önünde duran sarı filtreli sigara dikkat çekti.

'Kamyoncu sigarası' olarak yorumlanan sigarayı görenler Derin Talu'ya "Rambo Okan mısın sen sarı filtreli sigara ne ya?", "Aslan parçası ya", "Dünyanın en eril kadını" diye yazdı.