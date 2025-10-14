Şimdilerde şarkıcılık ve oyunculuk yapan eski haber spikeri Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Derin Talu adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geçen hafta birçok ünlü ile birlikte uyuşturucu operasyonu kapsamında bulunduğu evden alınıp ifade veren Derin Talu hakkında yeni bir iddia gündeme geldi.

Acun Ilıcalı'nın, Derin Talu'yu Survivor 2026 yarışmasına katılmayı ikna ettiği konuşuluyor.

Yarışmayla ilgili bilgiler paylaşan 'Survivor Bilgi adlı X hesabı da Derin Talu'nun Survivor kadrosunda olduğunu yazdı.

Ancak Derin Talu'dan henüz bu konuda bir açıklama gelmedi.

BİR ANDA SPORA BAŞLAMIŞTI

Öte yandan Derin Talu geçen günlerde spora başladığını açıklamıştı.