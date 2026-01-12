Bolu'daki Grand Kartal Otel'de yazarımız Nedim Türkmen ve ailesi dahil 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangın faciasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen, kamuoyunda "ders alındı mı?" sorusu hâlâ yanıtını bulmuş değil.

SÜRE 31 MAYIS'TA DOLUYOR

Yangından sonra konaklama hizmeti veren işletmeler mercek altına alınmış, 110 işletme- ye eksiklerini gidermeleri için Şubat 2025'ten itibaren 3 aylık süre tanınmıştı. Ancak aradan meler tamamlanamadı, gerekli düzenlemelerin büyük bölümünün hayata geçirilmediği ortaya çıktı. Denetim sürecinin uzaması yetmezmiş gibi, işletmelerin kış aylarında kapanmaması gerekçesiyle bu kez süre uzatımına gidildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla çıkan düzenlemeyle, eksiklerini tamamlamayan işletmelere 31 Mayıs 2026'ya kadar ek süre tanındı. Buna göre, bu sürenin sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen işletmelerin ruhsatlarının tamamen iptal edileceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise 24 Ocak 2025'te yaptığı açıklamada süre uzatımını savunmuştu.

RAPOR ALMAK ZOR

Ersoy, yangın yeterlilik raporlarının kısa sürede alınamadığını belirterek, "Yangın merdiveni gibi eksikler yapısal değişiklik gerektiriyor, bunun için de imar izni almak gerekiyor. Bu nedenle uzatma talep edildi" demişti.

Ersoy, 3 aylık sürenin sonunda yeterlilik belgesi getiremeyen 42 işletmenin kapatıldığını, bunlardan yalnızca 2'sinin daha sonra belgelerini tamamlayarak yeniden açıldığını da açıklamıştı.