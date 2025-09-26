Darwin’in Evrim Teorisi’ni 12. sınıf biyoloji dersinden çıkaran AKP, ‘himmet-hikmet’ gibi İslami kavramları felsefe kitabına aldı. Hz. İsa’dan Hz. Muhammed’e felsefe kronolojisi yapıldı. Siyaset Felsefesi konusu ders kitabına girdi.

ANADOLU İSLAM BİRLİĞİ

AKP’nin, ‘Türkiye’nin yetiştirdiği en önemli fikir adamlarından biri” dediği İslamcı Nurettin Topçu, felsefe ders kitabına alındı. Anadolu İslam Birliği’ni savunan Topçu gibi İslam felsefecisi Hilmi Ziya Ülken de felsefe dersine alındı. Cumhuriyetin ilk Milli Eğitim bakanlarından olan ve Köy Enstitüleri’nin kurucusu felsefeci Hasan Ali Yücel, felsefe ders kitabına alınmadı. “Varlık” konusu İbn-i Sina’nın, “Ezeli-ebedi, bir ve mükemmel olan Tanrı’dır. Her şey Tanrı’dan meydana gelmiştir” diye anlatıldı. Öğrencilere, “Dinin özellikleri nedir?” diye sorulacak.

İSTANBUL’UN FETHİ

Hz. Muhammed’in hicreti, İslam ordularının Cebelitarık Boğazı’nı geçmesi, ‘İslam’ın Altın Çağı’ denilen ‘Beytül Hikme’ ve İstanbul’un Fethi felsefe kitabına girdi. İslam düşüncesinin fetihle Avrupa’ya yayılarak Rönesans’ı hızlandırdığı yazıldı.

SOKRATES’İ HİMMETÇİ YAPTILAR

“Felsefe İslamlaştırılıyor” eleştirileri sonrası MEB Talim Terbiye Kurulu, 15 yıl önce felsefe dersinden dini kavramları çıkarmıştı. Şeriat kavramları bu yıl ders kitaplarına geri döndü. “Kişinin ahlakının oluşmasını sağlayan iman-amel bütünlüğü” tanımıyla himmet, 10. sınıf felsefe ders kitabına alındı. Sokrates, ilahi güç vurgusu ve himmetle anlatıldı.

TOGG FELSEFE KİTABINDA

Ders kitaplarının tamamının arka kapağı, “Bu kitaba sığmayan daha neler var?” sorusu ve görseliyle bitirildi. AKP dönemi; Yüksek Hızlı Tren, Togg, İstanbul Havalimanı, Kaan Uçağı, Gökbey Gemisi gibi yapılarla anlatıldı.

‘CHP’nin mal varlıkları kamulaştırılsın’

İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini, LGS yılı 8. sınıf ile YKS yılı 12. sınıflara veriliyor. 12 yıllık eğitimde öğrenci sadece 2 yıl ve sınav yılı bu dersi alıyor. Yine de ders kitabına AKP’nin son 24 yıllık tarihi eklendi.

1994 ve 2001 krizleri, “Ekonomik Kriz Sarmalında Türkiye” başlığı altında kitaba alındı. “Türkiye’de yaşanan siyasi istikrarsızlıklar, iç ve dış kaynaklı ekonomik krizlere neden oldu” denildi. Tansu Çiller’in fotoğrafı ve “Faizde ürküten rekor: Yüzde 7500” başlıklı gazete kupürleri ders kitabına alındı.

“PAHALILIK GETİRDİLER”

1957 seçimlerinde değinilerek Adnan Menderes’in oy kullanırken fotoğrafı derse eklendi. “Ucuzluk dediler pahalılık getirdiler”, “Buğdayına 30 kuruşu çok görenlere oy verme” seçim afişleri de İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersine eklendi.

DP’nin, “CHP’nin bazı mal varlıklarının kamulaştırılması teklifi, iktidar ve muhalefet arasında tartışmalara yol açtı. İnönü’nün yurt gezilerinde olaylar yaşandı. İktidar ile muhalefet arasındaki gerilim, diğer kurumların yanı sıra üniversitelere de sıçradı” ifadelerine yer verildi.

İNKiLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNE 24 YILLIK AKP İKTİDARI TARİHİ EKLENDİ

- 15 Temmuz FETÖ Darbe Kalkışması, Erdoğan’ın halkı meydanlara çağırması anlatıldı.

- 15 Temmuz Darbe Kronolojisi görseli kitaba alınıp Fetullah Gülen hain ilan edildi.

- Kitapta, “Türkiye; PKK, FETÖ, DEAŞ gibi teröristlere karşı mücadele edecek” denildi.

- PKK’nın şehit ettiği Eren Bülbül, “15’liler bitti mi sandın?” başlıklı kupürle verildi.

- 15 Temmuz’da köprüye gitmediği ortaya çıkan çarşaflı kamyoncu kadın kitaptan çıkarıldı.

Şener Şen’in Eşkiya filmi de girdi

- Türkiye’nin 13 yıldır katılmadığı Eurovizyon’da Sertab Erener’in birinci olması ders oldu.

- Şener Şen’in ‘Eşkıya’ adlı filmi, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ders kitabında konu olarak alındı.

- Kitaba; İHA’lar, SİHA’lar, Aziz Sancar’ın Nobel Ödülü, Galatasaray’ın UEFA kupası da eklendi.

- Cumhuriyet savcılığının yolsuzluk soruşturması açtığı Yunus Emre Enstitüsü derse eklendi.

ATATÜRK’Ü SİLEMEZSİNİZ!

9. sınıf tarih etkileşimli ders kitabında, Atatürk adı 4 kez ve Mustafa Kemal adı 2 kez geçti. Atatürk’ün sadece bir kare küçük fotoğrafı kitaba alındı.

ALPER GEZERAVCI BİYOLOJİDE

10. sınıf biyolojide, “Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda yaşam bilimleriyle ilgili birçok deney yaptı” diye anlatıldı. Hayat bilgisinde de, “Astronot Alper hangisi?” diye soruldu. Biyolojideki enerji üretimi konusunda “Olimpiyat ve Avrupa şampiyonu Mete Gazoz, kasların kasılması için gerekli enerjiyi ATP molekülünden sağlar” diye anlatıldı.

ZEYTİN AĞAÇLARI ÖNEMLİYMİŞ

Madenler için zeytin ağaçları kesilirken biyoloji ders kitabında zeytin ağaçları ve zeytinyağının sağlıklı yaşamda önemi sıralandı. “Zeytinyağının saf olup olmadığı nasıl anlaşılır?” diye öğrencilere ders verilecek.

BATSIN BU DERSLER!

İlkokul hayat bilgisi ders kitabına bu yıl, Orhan Gencebay’ın bir fotoğrafı da konuldu.

NÜKLEER SANTRALLERE ÖVGÜ

Fizik 10. sınıf ders kitabında nükleer santraller, “Nükleer enerji elektrik üretimi dışında tıp, endüstri, uzay çalışmaları, savunma sanayi gibi birçok alanda kullanılır” diye övüldü. İlkokul 5. sınıf fen bilgisi dersinde ‘Sürtünme’ konusu, Milli Uçak Kaan ile anlatıldı. Felsefe dersinde “Bilginin doğruluğu” adlı konu, Beyoğlu nostaljik tramvayı, 2024 tarihli fotoğraflar ve İstanbul’u sel bastığı, hayatın felç olduğu bilgisiyle eklendi. Edebiyat dersine “Hz. Ali ile Magrib’deki Ejderhanın Cengi” adlı konusuyla İslam ve Hz. Muhammed’e biat anlatıldı. Diriliş, Büyük Doğu, Dergah gibi İslami dergilerde yazan Erdem Beyazıt’ın öteki dünyayı anlattığı, “Bulmak” şiiri de eklendi.

NOT DEFTERİ

- İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi, sadece 8. ve 12. sınıfta var.

- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 4. sınıftan 12. sınıfa kadar zorunlu.

- MEB’den bağımsız Diyanet, 36-48 aylık çocuklara dini eğitim veriyor.