İstanbul okullardaki ara tatilin sona ermesinin ardından İstanbullular güne trafikle başladı. Trafiğin yanında toplu taşıma araçlarında da yoğunluk artışı dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında mesai saatinin başlamasına dakikalar kala bile trafik yoğunluğu yüzde 70'e dayandı. Ana arterler haritada kırmızıya boyanırken araçlar güçlükle ilerleyebiliyor.
TEM Mahmutbey (yan yol) -İkitelli Masko yönü sağ şerit araç arızası nedeniyle bir şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya müdahale ediliyor.