Ekonomik krizin derinleştiği ülkemizde yeni eğitim-öğretim yılı bugün çalan ders ziliyle sancılı başlıyor. Okul kıyafeti, kırtasiye masrafı, servis ücreti, kayıt parası derken Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yaklaşık 18 milyon öğrenci sınıflarda toplanıyor.
İlk derste “Orman yangınlarına karşı yeşil vatanı korumak” teması işleniyor. Okullarda doğa sevgisinin oluşması, yeşil vatanın korunması, orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması, fidan dikilmesi ve orman temizliği gibi çalışmaların yıl boyu yapılması amaçlanıyor.
Birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım’da olacak. Atatürk Haftası’nın tatile denk gelmesi nedeniyle Atatürk ve silah arkadaşlarını anmaya yönelik etkinlikler bir önceki hafta yapılacak. Birinci dönem 16 Ocak 2026’da sona erecek.