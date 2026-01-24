MEB, okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi maksadıyla, öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekânlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği "Okul Dışı Öğrenme" dijital platformunu hayata geçirecek.

ÖĞRENCİLER KONULARA TEK TIKLA ULAŞACAK

İlk etapta, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelerine yönelik içeriklerin yer alacağı platformda öğretmenler, derslerde işlenen konuya uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek. Görsel materyallerle ise bu mekânları derslerinin bir parçasına dönüştürebilecek.

Proje, bu ay içinde tanıtım toplantısının yapılmasının ardından erişime açılacak.

MEB'in bu projesinin amacı öğrencinin ezberci anlayışın da önüne geçmeyi hedeflemek. Ayrıca eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarını, öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak.