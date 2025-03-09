Rusya’da bir okulda ders sırasında yaşanan skandal olay, büyük tepki topladı. Öğretmenin dizüstü bilgisayarında yetişkinlere yönelik bir film izlerken, görüntüleri farkında olmadan sınıf tahtasına yansıttığı ortaya çıktı. Olay, 13 yaşındaki öğrencilerin bulunduğu sınıfta yaşandı ve görüntüler öğrenciler tarafından kaydedildi.

Öğrenciler Kaydetti, Veliler Okul Yönetimine Başvurdu

Öğrenciler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin yayılması üzerine, öfkeli veliler durumu okul yönetimine bildirdi. Veliler, çocuklarının bu duruma maruz kalmasının eğitim ortamı açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, öğretmen hakkında derhal işlem yapılmasını talep etti.

40 Yıllık Öğretmen Hakkında Soruşturma Açıldı

Olayın merkezinde bulunan öğretmenin Razif Nurgaliev olduğu ve Neftekamsk kenti yakınlarındaki Taşkinovo köyünde bulunan okulda yaklaşık 40 yıldır görev yaptığı öğrenildi. 62 yaşındaki öğretmenin, olay sonrası görevden uzaklaştırılmadığı belirtildi.

Okul müdürü Rudanya Burhanova, yaşanan skandal sonrası öğretmen hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını ancak soruşturma süreci tamamlanana kadar öğretmenin okulda kalmaya devam edeceğini duyurdu.

"Fizik Öğretmeni Bulmak Zor" Gerekçesiyle İşten Çıkarılmadı

Yerel basında yer alan raporlara göre, bölgede fizik öğretmeni bulmanın zor olması nedeniyle okul yönetiminin öğretmeni işten çıkarmak istemediği iddia edildi.