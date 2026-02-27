Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Hüsnü Bozkurt, önceki akşam SÖZCÜ TV’de yayınlanan Türkiye’nin Sözü programında açılım süreci ve laiklik konularında önemli uyarılarda bulundu.

MEB tarafından okullara gönderilen Ramazan genelgesine tepki gösteren Bozkurt, “Her şeyi sorunlu. Zamanlaması, yeni açıklanan komisyon raporunun kamuoyunda tartışmasını engellemek amacıyla ortaya sürüldü. Toplumda ciddi tepki olunca iktidar da el yükseltiyor. Zaman ayarlı olduğunu düşünüyorum” dedi.

YENİ Mİ AKLA GELDİ

AKP’nin 23 yıldır iktidarda olduğunu, bu etkinliğin ilk defa mı aklına geldiğini soran Bozkurt, şöyle konuştu:

“Bu tamamen çözüm süreci adını verdikleri, kamuoyunda hiç kabul ettiremedikleri ve sonunda imzalanan raporun da tartışılmasını istemedikleri bir süreç. Bu genelge Anayasa’ya ve Milli Eğitim temel kanununa da aykırı.

BAKAN KIVIRMIŞ

Bakan kıvırmış, gönüllülük esası falan. Ne gönüllülüğü, okullara bakanlık genelgesi gönderip ‘ramazan etkinliği yap’ diyorsun. Cumhurbaşkanı “Çocuklarımızın ilahi terennüm etmesine niye karşı çıkıyorsunuz” diyor. Kimsenin ilahiye falan kızdığı, karşı çıktığı yok. Tepki gösterilen şu; 4 yaşında çocuğa ‘ailenle iftar sofrasında fotoğraf çektir getir’, 9 yaşında çocuğu ailesinin bilgisi olmadan sorguya çekiyor.

LAİKLİK HEDEFTE

Tüm bunların milletimizin ramazanıyla, milli manevi değerleriyle ne alakası var? Bunlar doğrudan Türkiye Cumhuriyeti devletinin laik yapısını hedef alan eylemler. Bu yüzden 5 veya 6 kez suç duyurusunda bulunduk.

Genelgenin iptali için de Danıştay’a dava açtık. Toplumu ayrıştıran, insanları inançları üzerinden kategorize eden, çocuklar ve aileleri üzerinden oruç tutan-tutmayanlar diye milleti bölmeye çalışan bir garip yapıyla karşı karşıyayız. Bun çok tehlikeli görüyor ve herkesi aklıselim davranmaya davet ediyorum.”

‘Şeytandan melek yaratma operasyonu’

Türkiye’nin Sözü programında konuşan Emekli Amiral Türker Ertürk, “Müslüman bir ülkede laiklik yoksa, inanç ve itikatlar sınırlandırılmazsa o toplum perişan olur” diyerek, iktidarın yaptıklarına tepki gösterdi. Ertürk, ‘Öcalan’a statü’ tartışmalarına da tepki göstererek, “Bu şeytandan melek yaratma operasyonu. Adım adım ondan (Öcalan) bir siyasi figür yaratmak istiyorlar” dedi.