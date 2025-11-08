İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde mevlit okutulmasına tepki gösterenlere ateş püskürdü.

Dervişoğlu, "Kocaeli’nde bir vali ortaya çıkıyor, diyor ki '10 Kasım Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87'nci yıldönümü. Dolayısıyla Kocaeli’nin camilerinde Mustafa Kemal’in ruhuna Mevlid-i Şerif okutulacak ve Kuran-ı Kerim tilavetinde bulunulacaktır' diyor. Hemen bir kesim ayaklanıyor ‘camiler bizimdir, bizim camilerimizde O’na Fatiha okutturamazsınız’ diyorlar." dedi.

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı.

Düşünebiliyor musunuz Cumhuriyet’i kuran adamın ölüm yıldönümünde Cumhuriyet’in camilerinde Mustafa Kemal Atatürk’e Fatiha okunmasını yasaklamaya kalkışan hainler topluluğu var bu Türkiye’de.

"ERDOĞAN'I ATATÜRK'ÜN RUHUNA KURAN-I KERİM OKUMAYA DAVET EDİYORUM"

Mustafa Kemal’in koltuğunda şu anda oturan, bu ülkenin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hakaret onun koltuğuna yapılmaktadır. Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret edilirken Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Cumhurbaşkanı'na da büyük bir görev ve sorumluluk düşmektedir. Ben Sayın Cumhurbaşkanı’nın kıraata ne kadar hakim olduğunu ve Kuran-ı Kerim’i usulü erkanıyla nasıl güzel okuduğunu iyi bilirim. Bu millet Mustafa Kemal’e dua okurken Hacı Bayram Cami’nde olacağım ikindi namazının öncesinde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Atatürk’ün ruhuna Kuran-ı Kerim okumaya davet ediyorum

NE OLMUŞTU?

Kocaeli Müftülüğü, 10 Kasım’da Mustafa Kemal Atatürk ve vatan uğruna hayatını kaybeden şehitler için tüm camilerde Mevlid-i Şerif okutulması yönünde talimat yayımladı. Yeni Akit gazetesi Atatürk için okutulacak mevlitten rahatsız oldu.

İYİ Parti, 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün 87'nci ölüm yıl dönümü anması için 81 ilde Mevlit okutturacağını ve Anıtkabir'e giden yollarda lokma döktüreceğini duyurdu.