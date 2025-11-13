İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, iktidar için “Dünya yuvarlak, cani Apo bebek katili, siz de fikir ortağısınız. Bana değil, Abdullah Öcalan denen caniye cevap verin” dedi. Dervişoğlu partisinin TBMM grup toplantısında şu mesajları verdi:

9 BİN TERÖRİST

İhanet sürecinin gelip dayandığı noktada, pazarlığın ayrıntıları ortaya saçılıyor. PKK’nın, bini siyasi, 8 bini silahlı militanı çıkartılacak bir kanun ile ülkeye gelecek ve hayata karışacak. Örgütün üst düzeyi ise başka ülkelere transfer edilecek. Türk Milleti 9 bin terörist ile birlikte yaşamaya hazırlanacak.

KANDİL ZEBANİLERİ

Bizim Kandil nasihatçilerine karnımız tok. Bu ülkede tweet attığı için gençlerimiz tutuklanırken, belediye başkanları ve gazeteciler Silivri’ye atılırken, 9 bin terörist elini kolunu sallaya sallaya aramızda dolaşacak öyle mi? Aklını Saraydan, fikrini İmralı’dan alıyorlar. Türk milletine bir sorun bakalım. Mahallelerinde Kandil zebanilerini görmek istiyorlar mı?

CANİYE CEVAP VERİN

Dünya yuvarlak, cani Apo bebek katili, siz de fikir ortağısınız. Bunu ben söylemiyorum. Abdullah Öcalan’a cevap veremeyen bana cevap veriyor. Bana değil, Abdullah Öcalan denen caniye cevap verin. ‘Bahçeli’yi bu çizgiye ben getirdim’ diyor adam. ‘Lozan bitti, devleti dönüştürüyoruz’ diyor.

SALVOLAR

“İMRALI BAŞVEKİLİ’’ “TEKİNSİZ BAKAN’’ “İNGİLİZ MEHMET”

-Numan Kurtulmuş’a: Meclis başkanlığından, İmralı başvekilliğine terfi etme çabasını utanarak izliyoruz.

-Mehmet Şimşek’e: Zihni sinir vergilerin mucidi İngiliz Mehmet’le, milletin yastık altındaki, 2 bileziğine göz diken Merkez Bankası başkanı, ‘sıkı para politikası’ diyor ama sıkılan Milletin boğazı.

-Yusuf Tekin’e: Halen kin ekip, nefret biçmeyi beyhude bekleyen tekinsiz bakanlarına inat, Mustafa Kemal Atatürk’ü her gün daha çok seven ve koşan milyonlarca Cumhuriyet evladı vardır.