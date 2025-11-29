İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu partisinin milletvekili vekil sayısının nasıl düştüğünü açıkladı.

Dervişoğlu'na, "43 milletvekili, 29 milletvekiline nasıl düştü?" sorusu yöneltildi.

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

43 milletvekili, 29 milletvekiline düşer, 14'ü istifa ederse düşer. Yani şimdi diyecekler ki böyle bir şey oldu güldü. Bu gülünecek durum, neye gülüyorum?

Adalet ve Kalkınma Partisi'ne ne kadar kötü laf söyleyen varsa Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ne kadar kötü laf söyleyen kem söz söyleyen varsa Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Bu bir siyasi ahlak sorunudur.