İYİ Parti lideri Dervişoğlu partisinin düzenlediği Mersin'de Birinci Vazife mitinginde konuştu.

Dervişoğlu, "Türkiye, hangi savaşı kaybetmiştir de; terörden müebbet almış bir katille müzakere etmektedir? İktidar, neye itilmiştir, neye zorlanmaktadır da; fiilen ortadan kalkmış bir terör örgütünü, derisini çoktan değiştirmiş bir yılanın kabuğunu, bize “Terörsüz Türkiye” diye pazarlamaktadır? Türkiye’nin meseleleri de, Türk milletinin bekasının geçtiği sınırlar da bellidir. Bu olanlar, kimin meselesidir, kimin bekasıdır ben söyleyeyim; bunlar, beşinci kol faaliyetleridir" dedi. İktidara yönelik eleştirileri sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretine göndermede bulunan Dervişoğlu, "Biz, meşruiyeti ABD’de arayanlardan değiliz. 'Seçim hilesini en iyi o bilir' denilerek aşağılanlardan değiliz. 'Bu can bu bedende olduğu müddetçe onu kimse alamaz' deyip, bir telefon talimatıyla Rahip Brunson’u özel uçakla Amerika’ya gönderip, adalet sistemimizi tartışmaya açtıranlardan değiliz" ifadesini kullandı.

"ANKARA DEĞİL SİZ DÜŞECEKSİNİZ"

"- Savaş baronları Trump ve Netanyahu’dan aldıkları takkeler, verdikleri külahlarla; beka diyorlar yine! İsrail diyorlar, savaş çıkacak diyorlar! İsrail, nasıl geldi bu noktaya? 14 yıllık Suriye iç savaşında; Elinizi tutan mı vardı? Yetkiniz mi yoktu? Gücünüz mü yoktu? Diplomatınız mı yoktu? Şimdi de utanmadan, “Gazze düşerse, Ankara düşer” diyorlar. Gazze düştü beyler, düştü!

“-Gazze düşerse Ankara düşer diyorlar, Gazze sizin yüzünüzden düştü. Gazze’yi Las Vegas yapma hayalleri kuranlarla, soykırımcı Netanyahu’yla birlikte düşürdünüz. Ankara düşmez merak etmeyin, düşecek olan sizsiniz”

- Ankara düşmesinmiş! Akıl, izan fukaralarına bak. Hele şunların kullandıkları dile bak. Midelerindeki iştaha bak! Meşreplerindeki genişliğe bak! Hem siz çok iyi bilin hem de o efendilerinize anlatın: Size Ankara’yı düşürtmeyeceğiz! Mersin’i, Bursa’yı, Samsun’u bu Anadolu’yu, bu vatanı size yedirtmeyeceğiz!

Ankara düşmeyecek, siz düşeceksiniz! Cumhuriyeti yıktırmayacağız! Türk milletini böldürmeyeceğiz!"