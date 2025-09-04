Dervişoğlu, buluşmanın son derece verimli geçtiğini belirterek şunları söyledi:

“Önümüzdeki süreçte atılacak adımları konuştuk. Türkiye’nin sorunlarına karşı ortak hareket etme imkânımız var. Ben erken seçimden yana değilim. Ancak Sayın Erdoğan’ın yeniden adaylığının önünün açılmasına da karşıyım.”

İYİ Parti lideri, seçim sonuçlarını geriye dönük olarak iptal edebilecek asliye hukuk mahkemesi kararlarının doğurabileceği tehlikelere de dikkat çekti:

“Geçmiş seçimlere dair böylesi iptaller, milli iradenin ve hür seçimlerin hükmünü yitirdiği izlenimi doğurur. Bu durum, sadece muhalefet için değil iktidar için de son derece risklidir. Özellikle 2017 referandumu, 2018 ve 2023 seçimleri bile tartışmalı hale gelebilir. Böyle bir noktada yeniden bir araya gelmemiz gerekirse, her zaman hazır olduğumuzu vurgulamak isterim.”

Dervişoğlu ayrıca, “Demokrasiye ve milli iradeye yönelik herhangi bir müdahaleye karşı direniş gerekiyorsa, hem şahsım hem de partim buna kayıtsız kalmaz” ifadelerini kullandı.

Özgür Özel: “Biz Hukukun Teminatı Olacağız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise iktidarın el değiştirmesi halinde kimsenin mal, makam ya da seçim güvenliğinin tehdit altında olmayacağını söyledi:

“İktidar değiştiğinde biz, hukukun teminatı olacağız. Öyle bir dönem gelir ki, ne bir AK Partilinin mal güvencesi kalır, ne kimsenin mazbatası, ne de tapuların güvencesi… Bu güvencesizlik halinin altında sadece Akın Gürlek değil, Recep Tayyip Erdoğan da kalır.”

Özel, CHP’nin tarihi sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurguladı:

“Biz, 100 yıl önceki cesaretle buradayız. Hangi koltukta oturduğumuzun ve neden burada olduğumuzun bilincindeyiz. Bildiklerinden geri durmasınlar.”