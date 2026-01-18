Ankara’da düzenlenen kurultayda partililere seslenen Müsavat Dervişoğlu, Türkiye’nin mevcut yönetim anlayışıyla 200 yıllık demokratik birikiminden uzaklaştığını savundu.

Adalet sistemindeki aksaklıklara ve artan asayiş sorunlarına dikkat çeken Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Asayişsizlik aldı başını gitti. İnsanı insan yerine koymayan kadroların elinde en temel özgürlüklerin canına okundu. Cezaevleri; okuyan, düşünen herkesin buluşma noktası oldu. Biz Cumhuriyetsiz, Cumhuriyet de sahipsiz kaldı."

GENİŞ KATILIM

Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 4’üncü Olağan Kurultay'a; milletvekilleri, belediye başkanları, delegeler ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Toplantıda partinin gelecek vizyonu ve izlenecek stratejiler masaya yatırıldı.

Dervişoğlu’nun hedefinde sadece iç siyaset değil, aynı zamanda küresel güç odakları da vardı. Orta Doğu’daki istikrarsızlığın ve Gazze’de yaşanan insani dramın müsebbibi olarak emperyal güçleri işaret eden Genel Başkan, Türkiye’nin bu süreçte "yalnızlaştırıldığını" iddia etti.

"HAYATİ BİR SINAVDAYIZ"

İYİ Parti’nin kuruluş amacının "keyfiliğe ve otoriterliğe dur demek" olduğunu hatırlatan Dervişoğlu, partinin bugün her zamankinden daha kritik bir eşikte olduğunu belirterek, "Büyük Türk milletinin reflekslerini tutarlı eylemlere dönüştürmek için hayati bir sınavdayız" dedi.

YENİDEN GENEL BAŞKAN

Kurultayda konuşan Dervişoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye isim vermeden yüklenerek, "Teröriste 'kurucu önder' diyenler milletin yüzüne bakamayacak!" dedi. Müsavat Dervişoğlu 1180 geçerli oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.