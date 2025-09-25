Yakında çekimlerine başlanması planlanan 'Sultana' adlı film, sahnede ve hayatta kendi gücünü keşfeden 7 farklı direk dansçısı kadının hikâyesini beyaz perdeye taşıyacak.
Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Derya Pınar Ak, canlandıracağı karakter için yoğun bir hazırlık sürecine girdi.
Filmde 'Anna' adlı Belaruslu bir direk dansçısına hayat verecek olan Ak, direk dansı eğitimi almaya başladı ve önceki gün de provasından bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
En son 'Adım Farah' dizisinde izleğimiz oyuncunun direk dansı takipçilerinden büyük ilgi gördü.