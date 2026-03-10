İbrahim Tatlıses ile çocukları Ahmet Tatlıses ve Dilan Çıtak arasındaki kriz kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, gözler aileye yakın isimlere çevrildi. Uzun süredir bu konuyla ilgili konuşmayan Derya Tuna, gazeteci Akif Yaman’ın sorusuna verdiği yanıtla sessizliğini bozdu.

Tuna açıklamasında, “Hepimizin hataları olabilir, yaşa başa bakmıyor. Hiç konuşmadım, konuşmuyorum da. Keşke barış sağlasalar. Herkes iyi olsa. İbrahim Bey iyi bir baba.” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Şanlıurfalı usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in miras konusunda yaptığı açıklamayla alevlenen aile krizi giderek derinleşiyor. Son olarak oğlu Ahmet Tatlıses’in bir televizyon programında dile getirdiği sözler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Programda konuşan Ahmet Tatlıses, çocukluk yıllarına dair dikkat çeken iddialarda bulunarak, “Babam ‘Okul senin neyine’ deyip 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi.” ifadelerini kullandı.

''SAHNEDEN BİZE TALİMAT VERİRDİ''

Ahmet Tatlıses, babasının sahnedeyken kuliste talimatlar verdiğini öne sürerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin.”

TARTIŞMAYA TORUNU DA DAHİL OLDU

Öte yandan aile içinde yaşanan tartışmalara geçtiğimiz günlerde Mert Tatlıses de dahil oldu. Mert Tatlıses, hem dedesi İbrahim Tatlıses hem de amcası İdo Tatlıses hakkında sert ifadeler kullandı.

Amcası İdo Tatlıses için “Kendilerini acındırıyorlar” yorumunu yapan Mert Tatlıses, “Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek.” sözleriyle dikkat çekti.