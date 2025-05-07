Derya Uluğ uzun süredir kendisini ve sevgilisi Asil Gök'ü tehdit ve taciz eden Ş.T.'nin, uzaklaştırma kararı ve elektronik kelepçesi olmasına rağmen İzmir'deki konserine geldiğini X hesabından duyurmuştu.

Uluğ, sahnede yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaşmıştı:

"Bu gece hayatımın en zor sahnesini yaptım. 1.5 yıldır Asil'i ve beni tehdit, taciz eden, defalarca evimize gelen, ettiğimiz şikâyet doğrultusunda mahkeme kararıyla denetimli serbestliği olan, elektronik kelepçesi olan, uzaklaştırması olan, onanmak üzere olan hapis cezası olan şahıs, bugün İzmir'deki sahneme gelip dibimize girdi. Eğlenen insanları tedirgin etmemek için elim ayağım titreyerek, korku içinde konseri tamamladım. Bunca alınmış karara rağmen hâlâ dibimize gelen bu şahıstan dolayı ben ve Asil kendimizi güvende hissetmiyoruz. Bu şahıs normal değil. Daha fazla susmak ve korkmak istemiyorum!"

Derya Uluğ'nun avukatı Ş.T.'nin tutuklandığını açıkladı. Uluğ da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Bugün bizim için adalet yerini buldu. Bu karar bizim için güven duygusu yaratırken, bu adaletin; sesini duyuramayan, korunamayan, hayattan koparılan tüm kadınlara da ulaşmasını istiyorum. Bu ülkede hiçbir kadın 'korunma talebiyle' başlayıp 'ölüm haberiyle' biten bir hikâyenin başrolü olmamalı."