ATATÜRK’ÜN ASKERLERİ
İşgal altındaki Anadolu kurtuluş için tek yürek oldu. Yüreği vatan sevgisiyle çarpan herkes, Mustafa Kemal’in yanında düşmanın karşısına dikildi.
Nezahat Onbaşı (Solda) - Rahime Hatun (Sağda)
Türk kadını, Milli Mücadele’nin unutulmaz kahramanları arasında yer aldı. Erzurumlu Kara Fatma, Mustafa Kemal ile görüşüp görev üstlendi. Gördesli Makbule Yunan’a karşı savaştı.
Çete Ayşe
SİZLERE MİNNETTARIZ
Halide Onbaşı (Halide Edip Adıvar) işgale direndi. Nezahat Onbaşı, cepheye gittiğinde 10 yaşındaydı. Ve daha niceleri...
Kara Fatma
Kahramanlıkları, cesaretleri, vatan sevgileri unutulmayan, örnek olan kadınlarımız şimdi yapay zekayla yeniden hayat buldu. Vatanı kurtaran kadınların sosyal medyadaki görüntüleri büyük ilgi gördü.