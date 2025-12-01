Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Mardin'in merkez Artuklu ilçesindeki Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Mardin'de, farklı etnik köken ve inanca sahip insanların huzur ve birlik içinde kardeşçe yaşadığını ifade eden Destici, "İnşallah kıyamet kopana kadar da bu böyle devam edecek. Türkiye'mizin kardeşliğini kimse bozamayacaktır. Türk milleti olarak Kürt, Arap, Türkmen biriz, beraberiz ve kardeşiz. Dolayısıyla da bizim birliğimizi bozmaya, kardeşliğimizi yıkmaya çalışanlara bugüne kadar nasıl fırsat vermemişsek bundan sonra da vermeyeceğiz" dedi.

'EVLENMEYENLERİ İŞE ALMAYACAKSIN'

Türkiye'de evliliğin teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Gençlerimizin çocuk sahibi olmasını teşvik etmeliyiz. Teşvikler, evlenenlere yardımlar, faizsiz krediler var ama bizce daha somut adımlar atılması lazım. Örneğin çok radikal bir şey söyleyeceğim. İşe alınırken evli olanlara öncelik verilsin. Evlenmeyenleri işe almayacaksın. Çünkü bu millet bizim, bu milleti yaşatmamız lazım. Nüfus bir milletin en büyük zenginliğidir." şeklinde konuştu.

Destici, "vatandaşlık maaşı" adı altında bir çalışma yürütüldüğünü, bunun bir an önce hizmete girmesi gerektiğini dile getirdi.