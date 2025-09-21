Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Mustafa Destici, partisinin Çorum Devlet Tiyatro Salonu’ndaki İl Kongresine katıldı. Destici, kongrede yaptığı konuşmada gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"TÜRKİYE MUTLAKA NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZELERE SAHİBİ OLMALI"

"Türkiye’nin mutlaka nükleer başlıklı füzelere sahibi olması gerektiği" görüşünü ifade eden Destici, "Bunu birilerini başka milletleri ya da başka ülkeleri vurmak adına değil, biz bunu bölgemizde istikrarı sağlamak ve ülkemize karşı yapılacak saldırılarda da bir caydırıcılık unsuru olarak arzu ediyoruz. Eğer bugün Türkiye’nin kendi milli muharip uçakları olsaydı, Türkiye’nin Çin’i, Amerika’yı vuracak balistik füzeleri olsaydı, bugün Türkiye’nin nükleer başlıklı füzeleri olsaydı, ne Çin Doğu Türkistan’da bu soykırımı yapabilirdi ne de hemen burnumuzun dibinde İsrail kardeşlerimizi gözümüzün önünde katledemezdi" dedi.

"ADETA BİR ŞIRINGA GİBİ ZEHRİ MİLLETİMİZE AKITIYORLAR"

Türkiye'nin her alanda güçlü olması gerektiğini söyleyen Destici, şunları kaydetti:

"Bütün bunları yaparken, milli ve manevi değerlerimizden asla kopmamalıyız. Çünkü bizi esas koruyacak olan inancımızdır. Biz bunu Çanakkale’de gördük, Sakarya’da gördük, Dumlupınar’da gördük, 1071’de Malazgirt’te gördük. Sultan Mehmet Han’ın arkasında Fatih Sultan Mehmet Han’ın arkasında İstanbul surları önünde gördük, Mohaç’ta gördük. Her zaferimizde gördük. Onun için gençlerimizi, çocuklarımızı, özellikle Türklük gurur ve şuuru İslam, ahlak ve fazileti üzerine yetiştirmeliyiz. Evet çocuklarımız okusun iyi okullarda okusun, güzel okullarda okusun, çocuklarımız güzel eğitimler alsın, elbette onlar da lazımdır. Ama evvela çocuklarımızın göğsüne o İslam ateşini yakmalıyız, onu yerleştirmeliyiz. Nereden geldiğimizi anlatmalıyız ki nereye gidebileceğimizi de bilebilsinler. Onun için bugün Türk toplumuna karşı Müslüman Türk milletine karşı savaşı sadece askeri alanda yapmıyorlar. İşte milletimizi çürütmeye çalışıyorlar. Ahlakımızı yok etmeye çalışıyorlar, imanımızı zedelemeye çalışıyorlar, kimliğimizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar. İşte bu diziler, bu sözde soytarı kılıklı şarkıcılar, bütün bunlarla ne yapıyorlar adeta bir şırınga gibi zehri milletimize akıtıyorlar.

"MÜCADELE VERMEMİZ GEREKİYOR"

Onun için o diziler yerine, bu diziler yapılmalı. Gençlerimizi şuurlandıracak, kimliğine, inancına sahip çıkma duygusunu aşılayacak diziler yapılmalı, filmler, programlar yapılmalı, şarkılar öyle olmalı, türküler öyle olmalı ama şimdi bakıyorsunuz, LGBT sapkınlığını bize özgürlük diye yutturmaya çalışıyorlar ve kim savunuyor bunları, DEM savunuyor, TİP savunuyor, CHP savunuyor ve etraflarındakiler savunuyor. Onun için biz diyoruz ki, bu Türkiye’ye saldırı sadece terörle değil, sadece silahlı terör örgütüyle yapılmıyor. İşte bu diziler, bu şarkılar, LGBT dernekleri bütün bunlar, ahlaki terör yapıyor bize ve çocuklarımızı kaybettiriyorlar, gençliğimizi kaybettirmeye çalışıyorlar. Sanal bahisler, uyuşturucu, fuhuş, bütün bunlara karşı da bizim ciddi daha ciddi daha büyük mücadele vermemiz gerekiyor. Silahlı terörden daha tehlikeli olan budur. Yani biz, bu millet kimliğini inancını kaybederse o zaman düşer vatan. Biz silahlı terör örgütüyle mücadele ederiz. 40 yıldır ettik ve elhamdülillah başını da ezdik. Teröre karşı devletimiz, kahraman ordumuz büyük bir başarı kazanmıştır. Terörsüz Türkiye! Elhamdülillah ülkemiz şu anda terörsüzdür."