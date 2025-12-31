BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'TUTUKSUZ YARGILANMALILAR'

2025 yılında kamuoyunu en çok meşgul eden konulardan birinin CHP'li belediyelere yapılan operasyonlar olduğunu belirten Destici, Türk yargısına güvenilmesi gerektiğini, kaçma ya da delilleri karartma söz konusu değilse, tutuklu yargılamanın tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

Destici, Yalova’da IŞİD'e yönelik operasyonda şehit olan polisler için başsağlığı diledi. Terörün hiçbir şekilde meşrulaştırılamayacağını vurgulayan Destici, bu tehdidin tüm unsurlarıyla birlikte ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti. Çocuk ve kadın cinayetleri ile sokak çetelerinin işlediği suçlara da dikkat çeken Destici, bu tür ağır suçlar için mevcut cezaların yeterli olmadığını savundu.

Gazze’de yaşananlara da değinen BBP lideri, İsrail’in saldırıları altında milyonlarca insanın büyük bir insani dramla karşı karşıya kaldığını belirtti. Yeni yıl mesajında ise savaşların, yıkımın ve çocuk ölümlerinin olmadığı bir dünya temennisinde bulunan Destici, adaletin, barışın ve insan onurunun hakim olduğu bir düzen için mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.