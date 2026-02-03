Kadınlar için özel hastane ve üniversite açılmasını isteyen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bu öneriye karşı çıkanları hedef aldı. Destici, daha önce yaptığı “Ben tasarrufa dikkat ederim, kasaptan et almıyorum; kuzuyu kestiriyorum” açıklamasıyla da tartışma yaratmıştı. Kızını TBMM’de sınavsız işe sokması ve emekli milletvekili olarak 177 bin lira maaş alması eleştirilen Destici, kadınlara bu kez de, “Bakıcınız var, şoförünüz var. Bizde yok” sözleriyle yüklendi. Ancak Destici’nin BBP plakalı Mercedes makam aracı bulunuyor. Destici son olarak, “Kadın hastanesi ve kadın üniversitesi açılmasını istedim, CHP beni eleştirmiş. Referanduma gidelim. Sizin tuzunuz kuru; bakıcınız var, şoförünüz var. Bizde yok, hanımı, kızı yapıyor” dedi.

CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Politika Kurulu Başkanı Aylin Nazlıaka ise Destici’ye, “Daha önce kadın plajları, mor vagonlar, pembe taksiler denediler. Şimdi de Taliban anlayışıyla kadınları ayrıştırıp sosyal hayattan koparmak, eve kapatmak istiyorlar. Başaramayacaksınız” dedi.