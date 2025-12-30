Şarkıcı Gülben Ergen, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin kendisini hedef aldığı ifadeler üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Ergen, paylaşımında Destici’nin sözlerine karşı hukuki yollara başvuracağını belirtti.

Ergen, açıklamasında, çocuklar ve kadınlar yararına yürüttüğünü ifade ettiği sosyal sorumluluk çalışmalarına değinerek Destici'nin sözlerine tepki gösterdi.

Ergen paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Destici, unutma ben kin değil, avukat tutuyorum. Üç beş alkış için hayatını çocuklara ve kadınlara adamış bana yönelttiğin çirkin iftiralar ve ötekileştirici üslubun için ikisini de tutacağım."

"KAZANACAĞIM TAZMİNATLA YENİ BİR ANAOKULU AÇACAĞIM"

Paylaşımında, Destici hakkında savcılığa başvurduğunu ve tazminat davası açacağını ifade eden Ergen, elde edileceğini belirttiği tazminatla yeni bir anaokulu açmayı planladığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Gülben Ergen'in Adıyaman'daki anaokulu açılışında halay çekerken başörtülü bir kadının elini bilerek bıraktığını iddia eden BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bunlar bizden değil. Aslında ben şunu söylemek isterdim; daha fazla konuşmak istemiyorum ama adı geçen kişinin hayatı ortada. Daha doğrusu hayatsızlığı ortada. Her türlü ahlaksızlığı yaşamış hayatı boyunca. Aslında bizim bacılarımızın, analarımızın onun elini tutmaması, hatta onu halaya sokmaması gerekiyor." demişti.