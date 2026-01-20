2016 yılında 550 TL, 2017 yılında ortalama 1.000 TL, başkanlık sisteminin devreye girdiği Temmuz 2018’de ise ortalama 1.290 TL’ye bir bulaşık makinesi alınabilirken, bugün market raflarında bulaşık makinesi deterjanının fiyatı bile 1.000 TL’yi aştı. Bir markadaki bulaşık deterjanı tabletinin tanesi 2026 yılı itibarıyla ortalama 16.5 TL’ye denk gelirken, 2018 yılında ortalama 45 TL olan bir paket yüksek tablet sayılı bulaşık deterjanı fiyatı ise bugün 23.2 kat (yüzde 2.200) arttı.

20 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Piyasada bilinen markaların fiyatlarına bakıldığında ise bulaşık makinesi için fiyat seviyesi en düşük 20 bin TL’den başlayıp 50 bin TL’ye kadar çıkıyor. En düşük seviyeden bir hesaplama yapıldığında ise Başkanlık siteminin devreye girdiği Temmuz 2018’den bu yana geçen 7 yılda bulaşık makinesi fiyatları 15.5 kat (yüzde 1.450) arttı. Deterjan fiyatları tablet sayısı ve markasına göre 300 TL’den başlayıp 1.000 TL’nin üzerine çıkıyor.

Temmuz 2018’de 2.415 TL olan buzdolabının günümüzde ise en uygun fiyatı 30 bin TL seviyelerinde. Yine o dönemde 1.715 TL olan çamaşır makinesi fiyatı ise günümüzde 25 bin TL seviyesinden başlıyor.