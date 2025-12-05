Banka, Türkiye özelinde, şu an için carry trade'in öne çıktığını, ancak yıl ilerledikçe özellikle de carry’nin düşmesi ve enflasyonun yapışkan seyri nedeniyle risk-getiri dengesinin daha az elverişli hale geldiğini raporladı.

DOLAR 62 LİRA OLACAK

Deutsche Bank raporunda dolar/TL kuru hakkında da öngörülerde bulundu. 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini raporlayan bankanın 2026 yılı tahmini 52 TL, 2027 yılı tahmini ise 62 TL olacağı tahmininde bulundu.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ YAVAŞ"

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyonun ikinci yarıda yeniden yavaşladığını belirtti. Gıda fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve zayıflayan baz etkisi nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin belirgin üzerinde kalacağı ifade edildi. 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 23,8 olacağını belirtti.

"HER TOPLANTIDA 100 BAZ PUAN İNDİRİM"

Deutsche Bank önümüzdeki dönemde her toplantıda 100 baz puan civarında indirim beklediğini dile getirdi. Banka, 2025 sonunda politika faizinin yüzde 30,5 olacağı tahmininde bulundu.

Daha güçlü dezenflasyon gerçekleşmesi durumunda 150 bp’lik indirim olasılığının da arttığı değerlendiriliyor. 2027 sonu politika faizi tahmini ise yüzde 25 düzeyinde.

BÜYÜME BEKLETNTİSİ YÜKSELDİ

Rapor, Türkiye’nin 2025’in ilk dokuz ayında ekonomik dayanıklılığını koruduğunu, büyümenin yüzde 3,7 olarak gerçekleştiğini belirtiyor.

Bankanın 2025 yılı büyüme tahmini yüzde 3,5’ten yüzde 3,8’e yükseltildi. 2026 için ise yüzde 4,2 büyüme tahmin ediyor. Savunma, hizmet ve inşaat sektörlerinin pozitif ayrıştığı, tekstil gibi düşük katma değerli sektörlerde görünümün kötüleştiği vurgulandı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.