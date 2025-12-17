Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, CNBC-e’de yayınlanan Küresel Görünüm programında açıklamalarda bulundu. Onay, iç talebin öngörülenin üzerinde kalmasının fiyat istikrarı sürecini etkilediğine dikkat çekti.
Onay, “Talep koşullarının tahminlerin üzerinde gelmesi dezenflasyonun hızını düşürdü” dedi. Bankanın orta vadeli beklentilerine de değinen Onay, “2026 için enflasyon beklentimiz yüzde 24 civarında” ifadelerini kullandı.
Onay, TCMB tahminleri güncelleme konusunda aceleci davranmayacağını belirterek, “İlk raporda TCMB'nin enflasyon tahminlerinde revizyon beklemiyoruz” diye konuştu.
MERKEZ BANKASI HER TOPLANTIDA İNDİRİM
Para politikası görünümüne ilişkin değerlendirmesinde ise Onay, “Merkez Bankası’nın 2026’da her toplantıda 100 baz puan faiz indirmesini bekliyoruz” açıklamasında bulundu.