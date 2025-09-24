Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR, İtalya’nın önde gelen akaryakıt istasyonu zincirlerinden Italiana Petroli’yi (IP) satın almak üzere anlaşmaya vardı. Bakü’de düzenlenen uluslararası yatırım forumunda imzalanan anlaşma, SOCAR’ın Avrupa enerji piyasasındaki varlığını önemli ölçüde genişletmesi açısından kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

DEĞERİ 2,5 MİLYAR AVRO

Satışın, uzun yıllardır İtalya’nın köklü Brachetti Peretti ailesine ait olan IP’yi kapsadığı belirtildi. Reuters daha önce haberi duyurmuş ancak mali ayrıntılara yer vermemişti. Kaynaklara göre ailenin yaklaşık 2,5 milyar avroluk bir işletme değeri talep ettiği biliniyordu.

SOCAR Başkanı Rovşan Necaf, satın almanın Azerbaycan ile İtalya arasındaki ekonomik ve enerji ilişkilerini güçlendireceğini vurgulayarak, “Bu adım, SOCAR’ın Avrupa enerji pazarındaki varlığını büyütmede önemli bir kilometre taşıdır” dedi.

4 BİN 500'DEN FAZLA İSTASYONU BULUNUYOR

Yaklaşık 90 yıl önce kurulan Italiana Petroli, bugün 4 bin 500’ün üzerinde akaryakıt istasyonu ve yılda yaklaşık 10 milyon ton kapasiteli iki rafinerisiyle dikkat çekiyor. Satın almanın 2025’in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.