Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, şirketin konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, Soylu Nakliyat ve Taşımacılık Ticaret Limited Şirketi hakkında verilen kesin mühlet kaldırıldı ve iflasına hükmetti. Alınan kararla birlikte konkordato komiser heyetinin görevi sona erdirildi, daha önce uygulanan tüm tedbirler de kaldırıldı.

18 YILDIR KESİNTİSİZ HİZMET VERİYORDU

Soylu Lojistik, 2007 yılından itibaren uluslararası akredite bir lojistik işletme olarak faaliyet gösteriyordu. Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen karayolu taşımacılığı ve organizatörlük belgelerine sahip olan firma, TOBB UND teminatıyla da güvence altındaydı.

60 ÇEKİCİLİK DEV FİLO TARİHE KARIŞTI

Firma, güçlü filosuyla dikkat çekiyordu. 60 çekici, 63 dorse ve 3 minivan aracıyla taşımacılık hizmeti veren Soylu Lojistik, yıllar içinde hem araç sayısını hem de hizmet kapasitesini sürekli artırmıştı. Ancak yaşanan mali kriz, şirketin faaliyetlerini sürdürmesini imkânsız hale getirdi. Dev şirket resmen iflas etti.