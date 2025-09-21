İktidarın her yere alışveriş merkezi (AVM) yapma adımları sonunda her köşeye açılan AVM’lere dair tatışmalar büyüyor. Danıştay’ın ‘kültürel alana AVM yapılamaz’ kararı sonrası, Atakum Belediyesi CITYMALL AVM’deki iş yerlerinin ruhsatlarını iptal etti ve AVM’deki iş yerlerine tebligat gönderdi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Suat Yıldız, “Biz iş yeri ruhsatlarını iptal ettik. AVM’yi mühürleme yetkimiz yok. O işlemi büyükşehir belediyesi yapacak” dedi.

Mimarlar Odası Kent İzleme Komitesi Üyesi İshak Memişoğlu, bu kararı doğru bulduğunu ama önemli olanın süreci nihayete erdirebilmek olduğunu belirterek, “Asıl görev imar, bu binanın yıkılmasıdır” dedi.