İngiltere'nin güney kıyılarında çalışan 59 yaşındaki balıkçı Jonathan Simper ve oğlu Harry, Devon'un Darmouth açıklarında avlanırken dev balığı ağlarında buldu. Yanlarındaki tayfa Wayne Adams ile birlikte balığı fark ettiklerinde onu tekrar denize bırakmayı planladılar. Ancak mavi yüzgeçli orkinosun çoktan öldüğünü gördüler.

ADETA SERVET KARŞILIĞINDA SATILDI

The Sun'daki habere göre ekip, balığı Brixham limanına getirdi. Dev balık ancak vinç yardımıyla tekneden çıkarılabildi. Yaklaşık 201 kilo gelen orkinos, 1.800 sterline (yaklaşık 100 bin TL) bir toptancıya satıldı.

Jonathan Simper, "Fiyat bizi memnun etti ama her şey tamamen şans eseriydi. Hayatta bir kez yaşanabilecek bir olay" diye konuştu.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİNDEN KURTULDU

Normalde 1.5 metre civarında olan mavi yüzgeçli orkinoslar, uygun şartlarda 3 metreye kadar büyüyebiliyor ve 400 kiloya ulaşabiliyor. Avını kovalarken saatte 70 km hıza çıkabilen bu dev balıkların doğada neredeyse hiç doğal düşmanı bulunmuyor.

Aşırı avlanma nedeniyle 1960'larda İngiltere sularından kaybolan mavi yüzgeçli orkinos, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Ancak son yıllarda sayılarında ciddi artış yaşandı ve 2021'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türler listesinden çıkarıldı.