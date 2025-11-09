Avusturya’da alınan yeni bir kararla, binlerce banka müşterisi geçmişte ödedikleri haksız kredi masraflarını geri alabilecek. Özellikle ülkenin en büyük bankalarından biri olan olan BAWAG Bankası müşterilerini kapsayan anlaşma, ülkede tüketici hakları açısından emsal niteliği taşıyor.

Avusturya İşçi Odası (Arbeiterkammer – AK) ile BAWAG Bankası arasında varılan mutabakata göre, müşterilere 30 yıla kadar geriye dönük otomatik geri ödeme hakkı tanındı. Bu hak, hem devam eden hem de kapanmış krediler için geçerli olacak.

Söz konusu karar, Avusturya Yüksek Mahkemesi’nin (OGH) Mart 2025’te aldığı karara dayanıyor. Mahkeme, bankaların kredi sözleşmelerinde uyguladığı yüzde 1,5 oranındaki işlem ücretlerinin yasalara aykırı olduğuna hükmetmişti. Gerekçede, söz konusu ücretlerin bankanın gerçek idari maliyetlerine dayanmadığı belirtildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte yalnızca kredi işlem ücretleri değil, aynı zamanda Ara finansman ücretleri, Kredi limiti kullanım ücretleri de geri talep edilebilecek.

Müşteriler, bu iadeleri otomatik olarak alacak ve ayrıca banka tarafından sunulan çevrim içi başvuru formu üzerinden de süreci takip edebilecek.