Kripto para piyasalarının en büyük hacimli birimi olan Bitcoin, geçtiğimiz hafta 60.000 dolar seviyelerine kadar gerileyerek baskı altında kalsa da, bazı kurumsal analistler uzun vadeli iyimserliğini koruyor.

JP Morgan tarafından yayımlanan yeni bir çalışmaya göre, Bitcoin'in uzun vadede 266.000 dolar seviyesine ulaşma potansiyeli bulunuyor. Bu hedef, mevcut fiyat seviyelerinden yaklaşık yüzde 280'lik bir artışa işaret ediyor.

'Altına alternatif' tezi

Bankanın analistleri, bu yükseliş öngörüsünü Bitcoin'in giderek altının yerini alabilecek bir alternatif yatırım aracı olarak görülmesine dayandırıyor.

Raporda, altına eşdeğer sermaye girişlerinin kripto para birimine yönelmesi durumunda fiyatın önemli ölçüde artabileceği vurgulanıyor.

JP Morgan uzmanları konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Geçen yılın Ekim ayından bu yana altının Bitcoin'e kıyasla performansı ve altın oynaklığındaki (volatilite) artış, Bitcoin'in uzun vadede altından daha cazip görünmesine yol açtı."

Analistler, 266.000 dolarlık hedefin 2024 yılı içerisinde gerçekleşmesini beklemediklerini, bunun daha uzun vadeli bir projeksiyon olduğunu belirtiyor.

Michael Burry'den 'ölüm sarmalı' uyarısı

Piyasadaki tüm aktörler JP Morgan kadar iyimser değil. 2008 krizini önceden tahmin etmesiyle tanınan ve "The Big Short" filmine konu olan ünlü yatırımcı Michael Burry, Bitcoin konusunda şüpheci yaklaşımını sürdürüyor.

Yakın zamanda kripto para piyasasında büyük aksaklıklar yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulunan Burry, Bitcoin için olası bir "ölüm sarmalı" riskine dikkat çekiyor.

Yatırımcıların, piyasadaki bu iki zıt görüş (boğa ve ayı piyasası beklentileri) arasında, kendi risk profillerine uygun platformlar üzerinden araştırma yapmaları tavsiye ediliyor.