Emekli maaşlarındaki artış, bankaları promosyon tekliflerini yükseltmeye itti. Emekliler, bayram ikramiyelerini beklerken bankalar da maaş taşıma kampanyalarıyla cazip fırsatlar sunuyor. Maaşını taşıyan ve üç yıl boyunca aynı bankadan almaya taahhüt veren emekliler, hem nakit promosyon hem de ek ürünlerle yararlanıyor.

BANKALARIN PROMOSYON DETAYLARI

Ziraat Bankası: 12 bin liraya varan nakit promosyonun yanı sıra faizsiz kredi, fatura iadesi ve kart kampanyalarıyla toplam kazanç 90 bin liraya çıkıyor.

VakıfBank: 12 bin lira nakit promosyonun yanında Troy Emekli Kart üzerinden 18 bin liraya varan alışveriş avantajı sunuyor.

Halkbank: Maaşa göre değişmek üzere 8 bin ile 12 bin lira arasında promosyon veriliyor.

Akbank: 15 bin liraya kadar nakit promosyon sunarken, otomatik fatura talimatı ve kart harcamalarıyla toplam kazanç 30 bin liraya ulaşıyor.

Garanti BBVA: 15 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün ve kampanyalarla toplam ödeme 25 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Yapı Kredi: Maaşa göre 6 bin 250 liradan başlayan nakit promosyon, ek kampanyalarla 30 bin liraya kadar yükseliyor.

QNB: 20 bin liraya kadar nakit promosyon, ek ürün kullanımıyla birlikte 31 bin liraya kadar çıkıyor.

İş Bankası: 15 bin liraya kadar nakit promosyon ve çeşitli ayrıcalıklarla toplam ödeme 24 bin liraya ulaşıyor.

Türkiye Finans: 12 bin liraya kadar nakit promosyon; ek ürün ve kampanyalarla birlikte 32 bin liraya varan ödeme imkânı sağlıyor.

DenizBank: 12 bin lira nakit promosyon, ek kampanyalarla 27 bin lirayı buluyor.

ING: Maaşa göre 15 bin liraya kadar promosyon, ek şartlarla 28 bin liraya kadar yükseliyor.

TEB: 12 bin lira ana promosyon, fatura talimatı şartıyla toplamda 21 bin liraya çıkıyor.

Albaraka Türk: 20 bin lira nakit promosyon veriyor; ek ödüllerle promosyon tutarı 30 bin lirayı buluyor.

Emekli promosyonları, sadece nakit ödeme ile sınırlı kalmıyor. Bankalar ek avantajlar, alışveriş kartları, fatura iadesi ve faizsiz kredi gibi ek ürünlerle toplam kazancı artırıyor.

Emeklilerin, maaşlarını hangi bankaya taşıyacaklarını ve hangi ek avantajları kullanabileceklerini detaylı şekilde karşılaştırmaları öneriliyor.

PROMOSYON REKABETİ DEVAM EDİYOR

Bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler için önemli bir ek gelir fırsatı sunuyor. Artan maaşlar ve bankaların rekabetçi kampanyaları, emeklilerin maaşlarını taşımak ve ek avantajlardan yararlanmak için yeni bir dönemin başladığını gösteriyor.