Dünyanın en büyük bankası JPMorgan, Ortadoğu'da yaşanan savaş sonrasında Türkiye ile ilgili tahminlerini yukarı yönlü revize etti. JPMorgan, İran Savaşı'nın ardından artan petrol fiyatlarını dikkate alarak Türkiye için 2026 sonu enflasyon beklentisini yüzde 24'ten yüzde 25'e yükseltti. Dev banka Merkez Bankası'nın mart ayı toplantısında faiz indirimi yapmasını beklemediğini ve pas geçme ihtimali üzerinde durduğunu açıkladı. Aynı zamanda banka yıl sonu gösterge faizi beklentisini de yüzde 30'dan yüzde 31'e çıkardı.

