Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, müşterilerin yeni IBAN bilgilerini düzenli para transferi yapan kişi ve kurumlarla hızlıca paylaşmaları gerekecek. Aksi durumda eski IBAN’a gönderilecek EFT ve SWIFT işlemleri iade edilecek.

90 GÜN BOYUNCA OTOMATİK YÖNLENDİRME

Müşterilerin devir tarihinden önce talimat vermeleri halinde QNB Bank, hatalı transferleri 90 gün boyunca otomatik olarak Enpara Bank hesaplarına aktaracak. FAST ve havale işlemleri ise doğrudan reddedilecek, bu işlemler için yönlendirme yapılmayacak.

27 EYLÜL’DE SİSTEM KESİNTİSİ YAŞANACAK

Devir sonrası 27 Eylül Cumartesi günü 04.00–09.00 saatleri arasında sistemsel geçiş nedeniyle kart, ATM ve bazı bankacılık işlemlerinde kesinti yaşanacak. Ayrıca 27 Eylül’den itibaren QNB’den Enpara Bank’a yapılan para transferleri EFT/FAST kapsamında ücretli hale gelecek.

HESAPLAR VE ÜRÜNLER OTOMATİK TAŞINACAK

26 Eylül’de yapılacak devirle birlikte müşterilerin tüm mevduat hesapları, kredi kartları, kredileri, Ekpara (KMH) hesapları ve geçmiş işlem kayıtları Enpara Bank’a aktarılacak. Sözleşmeler aynı koşullarda devam edecek.

KART VE ŞUBELERDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Mevcut Enpara.com kredi kartları, banka kartları ve sanal kartlar aynı şekilde kullanılmaya devam edecek. Kullanıcılar yeni “Enpara Bank Cep Şubesi”ni indirerek mevcut şifreleriyle giriş yapabilecek. Nakit işlemler için QNB şubeleri ve ATM’leri yine ücretsiz kullanılabilecek.