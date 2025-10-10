Rekor seviyelerin ardından gelen kar satışları ve İsrail’in Başkan Donald Trump’ın Gazze’de ateşkes ve rehine takası planını kabul etmesiyle azalan jeopolitik riskler, altın fiyatlarında geri çekilmeye yol açtı. Erken saatlerde düşüş yaşayan ons altın, gün içinde toparlanarak dünkü kapanışın yüzde 0,06 üzerinde 3 bin 979 dolar seviyesinde işlem görüyor.

FED'İN GÜÇLÜ İNDİRİM BEKLENTİSİ ALTINI DESTEKLİYOR

Analistler, mevcut geri çekilmenin kısa ömürlü olacağı görüşünde. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi, getiri sağlamayan altın için temel destek unsuru olmaya devam ediyor.

Piyasalarda ayrıca, ABD federal hükümetinin kapanması yönündeki gelişmelerin yeni bir belirsizlik dalgası yaratabileceği belirtiliyor.

PİYASADA VERİ BELİRSİZLİĞİ HAKİM

Deutsche Bank analistleri, hükümetin kapanmasının uzaması halinde çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE verisinin ertelenebileceğine dikkat çekti. Banka değerlendirmesinde, “Kapanma önümüzdeki haftaya sarkarsa, çarşamba günü açıklanması beklenen TÜFE verisini alamayacağız. Bu da ABD ekonomisine ilişkin belirsizliği artıracak.” ifadelerine yer verildi.

GÖZLER YENİDEN ABD'DEN GELECEK VERİLERDE

Trump yönetiminin Gazze’deki ateşkes planına İsrail’in onay vermesiyle jeopolitik risk priminin gerilemesi, güvenli liman talebinde kısa vadeli azalmaya neden oldu. Analistlere göre, bundan sonraki süreçte altın fiyatlarının yönü, ABD’den gelecek makroekonomik veriler ve Fed’in faiz politikası sinyalleri ile şekillenecek.