Altın fiyatları hem küresel gelişmeler hem de döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları ve doların seyri altın üzerinde belirleyici olurken, uluslararası finans kuruluşlarının tahminleri de yakından takip ediliyor.

DEV BANKA ALTIN TAHMİNİNİ YUKARI ÇEKTİ

ABD merkezli Wells Fargo, yayımladığı son analiz raporunda yıl sonu altın fiyatı beklentisini dikkat çekici şekilde yukarı yönlü güncelledi. Banka, daha önce ons altın için 4.500–4.700 dolar aralığını öngörürken, yeni projeksiyonunda bu aralığı 6.100–6.300 dolar seviyesine yükseltti.

YIL SONU İÇİN DİKKAT ÇEKEN KAZANÇ TABLOSU

Wells Fargo’nun tahminine göre, ons altında mevcut seviyelerden yıl sonuna kadar yüzde 23 ila yüzde 27 arasında bir değer artışı potansiyeli bulunuyor.

Bu hesaba göre, bugün altın alımı yapan yatırımcıların yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 27’ye varan bir kazanç elde edebileceği değerlendiriliyor

Güncel altın fiyatları (9 Şubat)

İç piyasada altın fiyatları haftaya şu seviyelerden başladı:

Gram altın: 6.994 TL

Çeyrek altın: 11.846 TL

Yarım altın: 23.692 TL

Cumhuriyet altını: 47.238 TL

Ons altın: 4.996 dolar

Wells Fargo’nun son tahmini de bu eğilimin güçlenerek devam edeceğine işaret ediyor.