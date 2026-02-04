Değerli metaller piyasasında sert geri çekilmenin ardından tansiyon düşmedi. Bank of America’ya göre altın ve gümüşte yaşanan rekor dalgalanmalar, piyasada oynaklığın bir süre daha yüksek seyredeceğine işaret ediyor.

Bankanın takip ettiği özel bir gösterge, altın fiyatlarındaki hareketliliğin 2008 küresel finans krizinin en çalkantılı dönemlerinden bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığını ortaya koyuyor. Gümüşteki oynaklık ise son 1980 yılında bu ölçekte yaşanmıştı.

REKOR RALLİNİN ARDINDAN SERT FREN

Altın ve gümüş fiyatları geçen ay spekülatif pozisyonların artması, jeopolitik risklerin tırmanması ve ABD Merkez Bankası’nın bağımsızlığına yönelik soru işaretleriyle güçlü bir yükseliş trendine girmişti. Ancak bu ralli, geçen haftanın sonuna doğru aniden tersine döndü. Altın, son 10 yılı aşkın süredeki en sert düşüşlerinden birini yaşarken, gümüş tarihindeki en kötü günlük performansını kaydetti.

“PİYASA TEMİZLENDİ AMA DALGA BİTMEDİ”

Bank of America EMEA emtia işlemleri başkanı Niklas Westermark, tarihsel ortalamalara kıyasla daha yüksek bir oynaklık ortamının kalıcı olabileceğine dikkat çekti. Westermark’e göre son günlerde görülen aşırı dalgalanmanın yeniden ortaya çıkması için piyasada yeni bir spekülatif balon oluşması gerekiyor. Deneyimli yönetici, son iki işlem gününde yaşanan sert satışların, aşırı pozisyonları tasfiye ederek piyasayı önemli ölçüde “temizlediğini” vurguladı.

ALTIN UZUN VADEDE HALA CAZİP

Westermark, kısa vadeli sert hareketlere rağmen altının uzun vadeli yatırım hikâyesinin güçlü kaldığını ifade etti. Yüksek fiyatlar ve oynaklığın yatırımcıların pozisyon büyüklüklerini etkileyebileceğini belirten Westermark, buna karşın altına yönelik yapısal ilginin ortadan kalkmayacağını söyledi.