Altın piyasasında yaşanan son geri çekilme yatırımcıların odağında yer alıyor. ING analistleri, ons altında görülen düşüşün derin ve kalıcı bir satış dalgasına işaret etmediğini belirterek, mevcut tabloyu teknik bir düzeltme olarak yorumladı. Bankaya göre piyasalarda kısa vadeli dalgalanma sürse de altının temel dinamiklerinde belirgin bir zayıflama bulunmuyor.

KISA VADEDE DOLAR VE RİSK İŞTAHI ETKİLİ

ING değerlendirmesinde, ons altının kısa vadeli seyrinde ABD doları ve küresel risk iştahının belirleyici olmaya devam ettiği ifade edildi. Özellikle dolar endeksindeki dalgalanmaların değerli metal üzerinde baskı oluşturduğu belirtilirken, piyasalardaki risk algısının fiyatlamalarda etkili olduğu kaydedildi.

Analistler, bu hassasiyete rağmen altının temel dinamiklerinde bozulma olmadığını vurguladı.

ASYA LİKİDİTESİ VE BELİRSİZLİK VURGUSU

Banka, Asya piyasalarında likiditenin normale dönmesi ve küresel makroekonomik belirsizliklerin devam etmesi halinde altına yönelik temel talebin güçlenebileceğini öngördü. Olası geri çekilmelerin yatırımcılar tarafından alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.

ING analistleri, “Muhtemel düşüşler yeniden alım ilgisiyle karşılanacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

PİYASALAR FED TUTANAKLARINA ODAKLANDI

Öte yandan yatırımcıların gündeminde, 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısının tutanakları yer alıyor. Para politikasına ilişkin verilecek mesajların hem dolar hem de altın fiyatları üzerinde yeni bir yön tayin edebileceği belirtiliyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Ons altın, 4.942,39 dolara kadar süren toparlanmanın ardından düne göre yüzde 0,7 primle 4.913 dolar seviyesinde işlem görüyor. Piyasa aktörleri, Fed’den gelecek mesajların ardından fiyatlamalarda volatilitenin artabileceğini değerlendiriyor.

ING analistlerine göre altındaki mevcut geri çekilme kalıcı bir trend değişimine işaret etmiyor. Kısa vadede dolar ve risk iştahı belirleyici olmaya devam ederken, küresel belirsizlik ortamının sürmesi halinde altına yönelik talebin destek bulabileceği ifade ediliyor. Yatırımcılar ise Fed tutanaklarından gelecek mesajlara odaklanmış durumda.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.