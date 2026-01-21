Jeopolitik gerilimler ve yüksek enflasyon nedeniyle yatırımcıların geleneksel güvenli limanlar olan altın ve gümüşe olan ilgisi devam ederken, dünya devi Morgan Stanley emtia piyasalarına dair ezber bozan bir rapor yayımladı. Bankanın analizine göre, değerli metallerdeki mevcut rallinin fiyat doygunluğuna ulaştığı ve yatırımcıların artık rotayı endüstriyel dönüşümün temel taşı olan bakıra çevireceği belirtiliyor.

BAKIR NEDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ?

Morgan Stanley analistleri, bakırı sadece bir sanayi metali olarak değil, "yeni petrol" ve "yeni altın" olarak konumlandırıyor. Raporda bu yükselişin arkasındaki temel dinamikler şu şekilde sıralanıyor:

Yapay Zeka ve Altyapı: Yapay zeka teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla kurulan dev veri merkezleri, geleneksel tesislere oranla çok daha fazla bakır temelli elektrik altyapısına ihtiyaç duyuyor.

Enerji Dönüşümü: Yeşil enerjiye geçiş sürecinde elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerji şebekeleri, mevcut sistemlerden 4 ila 6 kat daha fazla bakır kullanımı gerektiriyor.

Arz Sıkıntısı: Yeni maden projelerinin devreye alınmasındaki gecikmeler küresel stokları kritik seviyelere indirirken, talep patlaması fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor.

Morgan Stanley Emtia Strateji Ekibi, piyasadaki bu dengesizliği şu sözlerle vurguluyor:

"Bakır, sadece bir sanayi metali değil; küresel elektrifikasyonun ana anahtarıdır. Arzın talebi karşılayamadığı bir döneme giriyoruz, bu da fiyatlarda agresif bir yukarı yönlü hareketi tetikleyebilir."

Banka, önümüzdeki 12 aylık süreçte bakır fiyatlarında %20 ile %35 arasında bir artış beklediğini açıkladı. Analistler, büyüme odaklı yatırımcıların sadece fiziksel bakıra değil, bu alanda üretim yapan madencilik şirketlerine de odaklanması gerektiğini tavsiye ediyor.

Altın ve gümüşün portföylerde "koruyucu" gücünü koruyacağı ancak en yüksek getiri potansiyelinin, lityum ve kobalt gibi metallere göre daha stabil bir talep yapısına sahip olan bakırda olduğu ifade ediliyor.

*Bu haber kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Piyasa verileri ve kurum analizlerinin bir özetidir.