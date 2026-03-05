Küresel emtia piyasalarında alüminyum fiyatları için yeni bir risk uyarısı geldi. ABD merkezli yatırım bankası JPMorgan, Orta Doğu’da artabilecek jeopolitik gerilimin üretim ve tedarik zincirini etkileyebileceğini ifade ederek fiyatlarda sert yükseliş ihtimaline vurgu yaptı.

ORTA DOĞU KAYNAKLI ARZ RİSKİ

Banka tarafından yapılan analizine göre bölgede yaşanabilecek üretim ya da sevkiyat aksaklıkları, küresel alüminyum arzında daralma endişesini artırabilir. Bu durumun özellikle kısa vadede emtia piyasalarında fiyatların hızlı biçimde yükselmesine neden olabileceğini ifade ediyor.

FİYATLAR 4 BİN DOLARA YÜKSELEBİLİR

JPMorgan, olası arz kesintilerinin alüminyum fiyatlarını ton başına 4 bin dolar seviyesine kadar taşıyabileceğini belirtti. Bankaya göre bu senaryo, mevcut kısa vadeli fiyat tahminleri açısından önemli bir yukarı yönlü risk meydana getiriyor.

EMTİA PİYASASINDA JEOPOLİTİK ETKİ

Yapılan analizde, enerji maliyetleri, jeopolitik gelişmeler ve tedarik zincirindeki kırılganlıkların küresel emtia piyasalarını direkt etkilediği belirtildi.

Yatırımcıların özellikle Orta Doğu’daki üretim ve ihracat akışına yönelik gelişmeleri yakından takip etmesi gerektiği aktarıldı.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.