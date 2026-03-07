ABD merkezli yatırım bakası Morgan Stanley aldığı radikal bir karar ile toplamda 2 bin 500 çalışanı ile yollarını ayırıyor. 2025 yılı içerisinde elde ettiği güçlü finansal sonuçlara rağmen bu kararı alması ise şaşkınlık uyandırdı. Banka attığı bu adımla iş gücünü toplamda yüzde 3 azaltmış olacak.

REKOR KAZANCA RAĞMEN KÜÇÜLÜYOR

Yaklaşık olarak83 bin civarı çalışanı bulunan dev yatırım bankası Morgan Stanley geçtiğimiz sene içerisinde tüm iş kollarında yıllık bazda rekor düzeyde gelir elde etmeyi başarmıştı. Özellikle yatırım bankacılığı kapsamında yüzde 50'nin üzerinde gelir artışı sağlamayı başararak kar beklentisinin üzerine çıkmıştı.

Elde ettiği rekor gelir artışına rağmen banka yeniden yapılanma kapsamında işen çıkarma kararı aldı. Bu karardan etkilenecek birimler arasında ise yatırım bankacılığı ve trading, varlık yönetimi, yatırım yönetimi bölümleri oldu. Bankanın finansal danışmanları ise bu süreçten etkilenmeyecek.

Şirket tarafından yapılan değerlendirmede işten çıkarmaların iş öncelikleri, bireysel performans ve lokasyon stratejisi gibi kriterlere bağlı şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Banka bazı alanlarda ise yeni yatırımlar yaparak kadrolarını güçlendirecek.