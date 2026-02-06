Geçen hafta yüzde 18 değer kaybeden gümüş, son 15 yılın en sert haftalık düşüşünü yaşadı. Bu hafta da yaklaşık yüzde 16 daha gerileyen değerli metal, yatırımcıları endişelendiriyor.

RİSKTEN KAÇIŞ SATIŞLARI HIZLANDIRIYOR

Uzmanlar, küresel piyasalarda risk iştahının zayıflamasının gümüş üzerindeki baskıyı artırdığını vurguluyor. Hisse senetleri ve kripto varlıklardaki sert satışlar, yatırımcıların güvenli liman talebini altın yerine gümüşten uzaklaştırıyor. Analistler, altının görece dayanıklı kalmasına rağmen, gümüşün riskten kaçış dönemlerinde çok daha sert satışlara maruz kaldığını belirtiyor.

JP MORGAN'DAN DİKKAT ÇEKEN TAHMİN

JP Morgan yayımladığı notta, gümüşün yüksek değerlemesinin risk dönemlerinde sert düzeltmelere yol açtığını açıkladı. Banka, kısa vadede 75-80 dolar bandında güçlü bir taban oluşabileceğini, 2026 yılında ise gümüşün 90 dolara doğru toparlanabileceğini öngörüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Gümüşteki sert satış dalgasının arkasında birkaç temel faktör bulunuyor:

-ABD’de Fed başkanlığı için Kevin Warsh isminin gündeme gelmesi, doları güçlendirirken değerli metaller üzerinde baskı yarattı.

-İran-ABD geriliminin geçici olarak yumuşaması, güvenli liman talebini azalttı.

-Küresel risk algısındaki düşüş, altın ve gümüşte satışları derinleştirdi.

Analistler, gümüşteki volatilitenin kısa vadede sürebileceğini ancak orta vadede toparlanma potansiyelinin bulunduğunu belirtiyor.

YATIRIMCILAR TEMKİNLİ DAVRANIYOR

Gümüşteki sert düşüş, yatırımcıları dikkatli olmaya zorluyor. JP Morgan gibi büyük finans kuruluşlarının tahminleri, piyasadaki belirsizlik karşısında yol gösterici olabilir.