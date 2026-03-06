Uluslararası banka ING, Türkiye ekonomisine ilişkin yayımladığı son raporda döviz kuru ve enflasyon görünümüne dair dikkat çekici tahminler paylaştı. “Monitoring Turkey: Geopolitical shock increases risks” başlıklı değerlendirmede, Türk lirasındaki değer kaybının önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülürken, Dolar/TL’nin 2026 sonunda 51 TL’ye yükseleceği tahmin ediliyor.

Rapora göre dolar/TL kurunun 2026 sonunda 51, 2027’nin üçüncü çeyreğinde ise 57 seviyesine yükselmesi bekleniyor. Aynı dönemde Euro/TL’nin de 2027’de 69,6’ya çıkabileceği öngörülüyor.

ENFLASYONDA ÖNCE YÜKSELİŞ SONRA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Ekonominin en önemli başlıklarından biri olan enflasyon konusunda ise raporda iki aşamalı bir senaryo çiziliyor. ING raporunda, Türkiye’de şubat ayında gıda fiyatlarının etkisiyle enflasyonun geçici olarak yükseldiği ancak mart ayından itibaren yeniden düşüş eğilimine girmesinin beklendiği ifade edildi.

Buna karşın şubat ayında açıklanan yüksek verilerin, yılın geri kalanı için enflasyon patikasını yukarı yönlü etkilediği vurgulandı. Özellikle enerji fiyatlarındaki artış ihtimalinin enflasyon üzerinde ek baskı oluşturabileceği belirtildi. Rapora göre enflasyonun;

-2026 sonunda yüzde 25’e gerilemesi,

-2027’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 19’a kadar düşmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARI VE CARİ AÇIK RİSKİ

Enerji maliyetleri Türkiye’nin dış ticaret dengesi için en büyük risk unsurlarından biri olarak kalmaya devam ediyor. ING’nin değerlendirmesinde enerji fiyatlarının Türkiye ekonomisi için önemli bir risk unsuru olmaya devam ettiği belirtildi. Merkez Bankası’nın yaptığı bir çalışmaya göre "Brent petrol fiyatında 10 dolarlık artış, Türkiye’nin cari açığını 4 ila 5 milyar dolar artırabiliyor."

Bu çerçevede 2026 yılı cari açık tahmini 32 milyar dolara revize edildi. Turizm gelirlerinde önemli bir sapma yaşanmaması durumunda cari açığın bu seviyede gerçekleşebileceği ifade edildi.

FAİZ İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Para politikasına dair öngörülerini de paylaşan ING ekonomistlerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın mart ayında politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutması bekleniyor. Yılın ilerleyen dönemlerinde ise kademeli ve temkinli indirimlerle faiz oranının yüzde 30 seviyesine kadar düşebileceği tahmin ediliyor. Raporda politika faizinin;

2026’da yüzde 30,

2027’nin üçüncü çeyreğinde ise yüzde 25 seviyesine gerilemesinin beklendiği ifade edildi.